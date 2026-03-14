「物足りなさが感じられた」と評された高橋。決勝ラウンドのパフォーマンスで見返したいところだ(C)Getty Images今回のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも、野球日本代表「侍ジャパン」はトーナメントの戦いに駒を進めた。大谷翔平や山本由伸らMLBプレーヤーや、NPB所属選手がそれぞれ実力を発揮し、試合毎に高いチーム力を披露している。【写真】「最高に楽しかった！」WBC公式による東京への感謝のメッセージをチ