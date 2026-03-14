竹中半兵衛の美濃「菩提山城」遺構と廓群（写真：kumayosi／PIXTA）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第9話「竹中半兵衛という男」では、秀吉と秀長は美濃国主・斎藤龍興の家臣・竹中半兵衛を味方に引き入れようとするが……。