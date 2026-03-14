快挙なるか。巨人のドラフト3位左腕・山城京平投手（22＝亜大）の存在感が光っている。12日のソフトバンクとのオープン戦に先発し、5回3安打無失点の好投を見せた。昨季のチャンピオンチームを相手に真っ向勝負で、これで今春実戦は4試合計10回2/3を連続無失点だ。ドラフト1位・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）もここまで今春の実戦では無失点投球を続けており、仮に新人2投手が開幕ローテーション入りすることになれば、球団