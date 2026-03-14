イタリア1部リーグ、トリノ戦でゴールを許すパルマのGK鈴木彩艶（左）＝13日、トリノ（LaPresse・AP＝共同）サッカーのイタリア1部リーグで13日、パルマのGK鈴木彩艶が敵地のトリノ戦に先発し、左手を骨折した昨年11月以来の実戦復帰を果たした。フル出場し、試合は1―4で敗れた。（共同）