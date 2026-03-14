アメリカ・イスラエルとイランの対立が続く中、ホルムズ海峡の海域を偵察するオマーンの巡視艇（2026年3月12日、写真：ロイター／アフロ）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]「海軍はない」と豪語したトランプの誤算、ホルムズ海峡封鎖で崩れた短期決戦シナリオアメリカがイスラエルと仕掛けたイラン攻撃は、ついに3週目に突入したが、アメリカのトランプ大統領が期待した短期決戦とはいかず、長期戦の色が濃くなりつつあ