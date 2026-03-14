「懐疑論」［著］古田徹也へえ。懐疑論というとデカルトが家元的だけど、それは後半を過ぎてから。前半で古代ギリシアの懐疑論であるピュロン主義をこんなに扱うのか。あ、違うや。デカルト以降の懐疑論はだめだけど、ピュロン主義はいいらしくて、こっちは懐疑主義と呼ぶのだね。ピュロン主義は気になっていたので、勉強させてもらえるのはありがたい。読みやすくて、ふむふむと読み進んでいたら、え、ウィトゲンシュタインか