「音でデザインする」［著］小久保隆／「いのちの建築」［著］手塚貴晴・手塚由比緊急地震速報音や電子決済音など、様々な「音によるサイン」をいかに創作するか。『音でデザインする』は、ボツ作も含む豊富な音響例をQRコードで示しながら、作者自らその極意を綴（つづ）る。聴き手が否応（いやおう）なく聴かされる公共音だからこそ、その意味合いや使命を十分に理解した上で作らなければならない。そこが、自由に表現で