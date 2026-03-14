「ケアする心」［著］キム・ユダムケア、という文字を見るたびに、ちょっと身構えてしまっていた。言葉としては、お世話と同義でありながら、纏（まと）っているニュアンスというか実態が、なんとなく異なる気がするのに、その違いをちゃんと言語化できない自分がもどかしくもあった。ごめんなさい、いつかちゃんと向き合います、と思っていた。だから、本書のタイトルを見て、飛びついた。これは、読まねば、と。けれど、読