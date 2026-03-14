アメリカの高校卒業率は女子88％、男子82％と6ポイントの差がある。なぜそれほどの開きが出るのか。アメリカ少年・男性研究所所長のリチャード・V・リーヴス氏は「思春期の脳の成長スピードは男女で大きな差がある。とくに『脳のCEO』と呼ばれる前頭前野は、男の子よりも女の子のほうが約2年も早く成熟する」という――。※本稿は、著：リチャード・V・リーヴス、訳：齋藤圭介『なぜ男は救われないのか』（太田出版）の一部を再編