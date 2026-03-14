「ブーズたち鳥たちわたしたち」［著］江國香織アメリカ北東部、ロードアイランド州プロヴィデンス。絶品のクラムチャウダーを食べるためにこの地にやってきた恵理加が、お目当てのレストランに赴くところから物語は始まる。粋なシチュエーション。恋の予感。でも、始まって早々、物語には奇妙な要素が見え隠れする。得体の知れないウェイター、ルークと、彼の保護者のような青年アンディ。boozeと呼ばれるルークとその仲間