衝撃スイーパーに森下が転倒…大谷のリアクションにファン注目野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は12日（日本時間13日）、マーリンズの本拠地ローンデポパークで実戦形式の投球練習「ライブBP」を行った。4イニング想定で59球、安打性2本、7奪三振をマーク。森下翔太外野手（阪神）から三振を奪った際の大谷が見せた“反応”にファンは笑顔になった。衝撃のマウンドだった。打者7人と対戦した4イニング