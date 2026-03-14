「ブラック・スノウ」［著］ジェームズ・Ｍ・スコット爆撃機部隊の司令官カーティス・ルメイの作戦計画が、「数千の航空軍兵士」に説明されたのは、1945年3月9日のことである。サイパン、テニアン、グアムの各島で、部下の指揮官らが「今夜は、東京以外に目標はない。すべての爆弾が東京の内側に投下される」と言い、攻撃高度もかなり低くなると告げた。搭乗員たちは、自殺攻撃に等しいと愕然（がくぜん）としたという。その