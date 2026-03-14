イランの最高指導者アリー・ハメネイ師を殺害した米軍のピンポイント攻撃。あの作戦を可能にしたのは、米国の新興データ解析企業だった。その経営トップが小泉進次郎防衛相、高市早苗首相と相次いで面会した理由とは。公安調査庁でテロ組織や外国諜報機関の情報収集の司令塔を務めた平石積明さんに詳細を聞いた――。写真＝iStock.com／Abram81※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Abram81■「防衛産業のマイクロソフト｣3月5