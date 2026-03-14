多賀少年野球クラブ・辻正人監督が伝授…飛距離が変わる“打ち方”打球を遠くに飛ばす打ち方を、子どもにどう教えたらいいのだろうか。少年野球の多くの指導者が抱えている悩みの1つだろう。全国制覇を3度達成している滋賀県の学童チーム「多賀少年野球クラブ」の辻正人監督は、“肩の入れ替え”を意識したスイングを選手に推奨。小柄で非力な子でも飛距離がアップするという。野球選手なら誰もが憧れる本塁打を打つには――。