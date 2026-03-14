「抱擁」［著］アン・マイクルズヨーロッパ各地を舞台に、一家族に流れた百二十年近くの長い年月を描く物語。大きな時の流れを途切れなく一方向に描く大長編ではなく、本書は年代も順不同に中心となる人物が移り変わっていく連作短編集に近い形式をとる。過去と現在が混濁する語りに読み始めは戸惑ったものの、茫漠（ぼうばく）とした視界から情景や感情がふと切り立って迫ってくる瞬間が何度もあり、その静かな迫力に胸をつか