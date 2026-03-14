巨額80兆円投資は始動したばかり。トランプ政権との重要なパイプ役として急浮上した政界の重鎮・河村建夫氏が、知られざる交渉の内幕を明かす。前編記事『トランプが日本に「ブチ切れ」で高市政権に焦り…元官房長官が語る「日米交渉の内幕」』より続く赤沢大臣が明かした交渉の内情チェックメイト社は日本からの対米投資80兆円の使い道にも深く関与しており、トランプ政権にさまざまな提案・交渉を行っている。同社が米国側の反応