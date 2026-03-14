2月29日にアメリカはイスラエルと共にイラン攻撃を開始。最高指導者ハメネイ師の殺害には成功したものの、トランプ大統領が口にした「短期終結」はまだ見えない。むしろ長期化の様相を呈している。アメリカが踏み込んだ泥沼の地政学的構図を解説する。アメリカが置かれた状況については、【前編記事】「イラン攻撃で新たな泥沼に陥ったアメリカ、この先に凋落が待っている」を参照。イスラエルはアメリカ「勢力圏」の飛び地トラン