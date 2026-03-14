ポルトガル出身のコピーライターのゴンサロさん（27）＝2025年12月8日、タイ・チェンマイ、金成隆一撮影 アジアの街々に滞在するデジタルノマドを追うルポ連載の第8話。前回に続き、今回も「クリエーター系ノマド」に焦点を当てる。チェンマイで出会ったのは、ノートパソコンで音楽を完成させるアメリカ人の音楽プロデューサー。そしてもう一人は、「快適すぎる仕事」に危機感を抱き、あえて安定を手放したポルトガル人