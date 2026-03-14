バレンタインデーに義理チョコをくれた女の子たちは、どんなお返しを期待しているのでしょうか。ここで気の利いた品を用意できれば、あなたの株が一気に上がるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性80名に聞いたアンケートを参考に「義理チョコに対するホワイトデーの無難なお返し」をご紹介します。【１】クッキーやキャンディーなど「定番のお菓子」「そんなに立派なものは期待していません。お返しがあるだけで