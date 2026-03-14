昨年12月に全8巻が完結した「地中海世界の歴史」が注目を集めている。メソポタミア、エジプトから、ペルシア帝国、ギリシア都市国家を経てローマ帝国まで、4000年にわたる古代文明史を一人で執筆した大作だ。古代史は現代人に何を教えてくれるのか。そこから得られるのは、単なる史実の羅列やウンチクにとどまらないのだ。各紙誌注目「宿願の大作」メソポタミア文明からローマ帝国までを「地中海文明」という大きな視野でとらえた