「反シリコンバレー」的ムーブメントとはここ数年、米国の防衛テクノロジー分野で注目を浴びるのが、ロサンゼルス国際空港（LAX）から約3キロの距離にあるエル・セグンドと呼ばれる街だ。第二次世界大戦中に航空機製造の拠点となったこの街はいま、全米の愛国心あふれる若手起業家が集う「反シリコンバレー」的ムーブメントの震源地となっている。米フォーブスは2024年4月、この街の起業家たちが、「筋トレに励みながらプログラム