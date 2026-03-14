昨年9月に成年式が執り行われ、"将来の天皇"への道を歩む悠仁さま。しかし、通学されている筑波大学では永田恭介学長の任期が13年に及び、「学長は独裁やめろ」という立て看板が登場する騒動が発生している。悠仁さまが通うキャンパスで何が起きているのか。【全3回の第3回】【写真】「永田学長独裁やめろ」「筑波大学に言論の自由を」などと書かれた立て看板。悠仁さまが通う筑波大学校舎のすぐそばに設置されていた永田恭介