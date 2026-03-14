フォーリンラブのバービーさんと2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生した夫・つーたんさんの連載「#nofilter」第31回。文章の作成やアイデア出し、画像の生成など、さまざまなことができるAI（人工知能）。近年はその活用分野も幅広くなり、ビジネスにおいても重要な役割を果たしつつあります。今回はそんなAIの世界にどっぷりハマっているというつーたんさんが、AIとの付き合い方について考えさせられた出来事をお伝えし