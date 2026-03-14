侍ジャパンのロッテ・種市篤暉投手と楽天・藤平尚真投手が１３日（日本時間１４日）、自身のインスタグラムを更新し、米・マイアミで決起集会を行ったことを報告した。ともに９８年度生まれの同学年の５人が写った写真を投稿。２人に加えて１４日（同１５日）のベネズエラとの準々決勝（ローンデポパーク）で先発するドジャース・山本、ＤｅＮＡ・牧、阪神・佐藤がそろって笑顔を見せていた。侍新守護神候補でもある種市は「