立ち入りが制限された学校や病院が野ざらしのまま放置され、時が止まったかのような光景が広がる。生い茂る草木だけが、時の経過を淡々と示していた。【写真】国道6号線沿いにある廃墟と化したパチンコ店。震災による倒壊なのか、その後の荒廃なのかは判然としない東京電力福島第一原発事故の影響がいまなお残る福島県。帰還困難区域が設定されたまま、約2万4000人が避難生活を続ける。町内の一部に5・6号機がある双葉町の居住