テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが春らしい衣装ショットを公開した。「今週もスーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」と１３日に自身のインスタグラムを更新した森山アナ。「週末は全国的に風が強くなる予想です。お出かけの際は、調節しやすい服装でお過ごしください来週も宜しくお願いします！」とつづり、黒のカーディガンにチェックのスカート、クリーム色のカーディガンとスカートなど、春