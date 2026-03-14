WBCのスペシャルサポーターを務める二宮和也（42才）が、興奮を隠しきれなかったのが種市篤暉（27才）の快投だ。韓国戦で三者連続三振を奪うと、オーストラリア戦でも1回を完璧に抑えた。「種市選手が世界に見つかった瞬間に立ち会った」試合後のインタビューで、二宮はそう賛辞を贈った。「先発の菅野智之投手は丁寧に低めをつくピッチング。種市投手にバトンをつないだ2番手の隅田知一郎投手は9つのアウトのうち7つを三振で奪