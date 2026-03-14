この土日に放送される『世界ふしぎ発見！』『がっちりマンデー！！』のゴールデン特番。『世界ふしぎ発見！』はちょうど40年、『がっちりマンデー』は20年を超える長寿番組だ。長きにわたって支持される両番組にはどんな共通点があるのだろうか？コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。 【写真】エジプトの地に降り立つ俳優・岡田准一、ツタンカーメンの棺を見つめる姿も。他、ゲスト出演する、なにわ男子