宮内庁担当記者を務めてきた大木賢一氏が、皇室内部での「衝突」を描き、発売からすぐに3刷が決まるなど大きな話題になっている『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』。精神科医の香山リカさんが同書を評します。よくある“皇室礼賛物語”ではない天皇家。日本でいちばん敬われ親しまれている家族だ。そして同時に、良い意味でも悪い意味でも、日本でいちばん話題にされることの多い家族でもある。とくにネットが普及して誰もが