米国メジャーリーグと、日本のプロ野球界。「スポーツビジネス」の観点から見ると、日本はまだまだ遅れている部分があるという。新刊『野球ビジネス』の著者で、人気YouTubeチャンネル「トクサンTV」を主宰するトクサンこと徳田正憲氏が、日本プロ野球界がメジャーリーグから学ぶべき点を語る。「外国人選手枠」の規制緩和をすべきMLBを手本に、日本がプロ野球をスポーツビジネスとして拡大するとしたら、外国人選手枠の撤廃をする