日経平均株価は史上最高値圏に入り、昨年から続く「高市トレード」も、引き続き注目を集めています。しかしその前提条件として世界経済や地政学リスクの変化も無視できず、株価は乱高下を続けています。実際、米・イスラエルによるイラン攻撃を受け、ホルムズ海峡が閉鎖されたことを各社が報じました。これを受けて、多くの海運企業や石油メジャー、商社が同海峡経由の輸送を停止し、主要船社も通航停止や予約停止などの対応を強め