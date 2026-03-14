それまで病気とは無縁だった美川さんを難病が襲った。だが、一切挫けることなく、元気に多くのファンを魅了する。その秘訣とは？美川憲一（みかわ・けんいち）／'46年、長野県生まれ。歌手。代表曲に『柳ヶ瀬ブルース』『さそり座の女』など。インスタグラムやブログにて精力的に近況を発信中コロッケ（ころっけ）／'60年、熊本県生まれ。ものまねタレント。ものまねのレパートリーは500人以上。美川とは35年以上も、全国各地でジ