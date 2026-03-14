「お醤油を買いに行って」帰ってこないツマある晩、「お醤油を買いに行ってくる」と言い残し、家を出たツマ。夫はその音に気づき、ツマが出ていく場に居合わせているにもかかわらず、「おっちょこちょいだなあ」のひと言で、不信感も何も抱かずに、すやすやと眠りに戻る。だが、翌朝になってもツマは戻らなかった。これは、コミックエッセイの名手との呼び名も高い野原広子さんの最新作「うちのツマ知りませんか？」（オーバーラッ