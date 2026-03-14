下着ブランド「CHARM MAKE BODY」から、吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」が登場。2026年4月8日（水）より発売されます。綿95％のふわふわ素材と、締め付けにくい設計で、気になる期間も快適に過ごせる一枚。さらに最大約30mLの吸収力や便利なポケットなど、女性目線の機能を詰め込んだ新作ショーツです。3月13日（金）10時から先行予約もスタート♡ ふわふわ素材の雲パンツ 「雲パンツ」は、