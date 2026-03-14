◇プロ野球オープン戦 ヤクルト 11-0 オリックス（13日、神宮球場）今シーズン初の神宮球場での試合で快勝を収めたヤクルト。本拠地初陣を白星で飾った池山隆寛監督がインタビューに応じました。快勝に第一声「うれしいですね」と声をあげた池山監督。この日は朝から寒い1日となりましたが「寒い中でこれだけのお客さんが入ってくれてるんで。(今後も)こういう試合をたくさん見せられるように」と思いを語りました。試合では6回に