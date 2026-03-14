山口浩一さん（43歳・仮名）は、大手メーカーの管理職として多忙な日々を送っていましたが、徐々に仕事上のミスが目立ち始め、精密検査の結果、若年性アルツハイマー型認知症と診断されました。住宅ローンや子供の教育費を抱える中、「介護保険は65歳から」という思い込みから、高額な自費サービスや家族の負担増に絶望していました。【漫画】パニック障害で歯医者が怖すぎる！腫瘍に3本抜歯…治療費は100万円！？漫画家が選んだ