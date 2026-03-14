米国とイスラエルによるイラン攻撃に伴う原油供給の停滞に備え、東南アジアで政府が国民に省エネを呼びかける動きが広がっている。中東から多くの原油を輸入するタイなどでは、経済減速への懸念が高まる。一方、産油国のインドネシアなどは将来的に中東の代替供給国になることを目指しており、各国に温度差もある。（バンコク井戸田崇志、写真も）節電要請タイ政府は１０日、公務員の在宅勤務の推進や、役所のエアコンの設定