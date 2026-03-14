ロシアのプーチン大統領がアメリカのトランプ大統領に対し、イランが貯蔵する高濃縮ウランをロシアに移送することを提案したと報道されました。トランプ大統領は拒否したということです。オンラインニュースサイト「アクシオス」は13日、ロシアのプーチン大統領が9日にアメリカのトランプ大統領と電話で会談した際、イランが貯蔵する高濃縮ウランをロシアに移送することを提案したと報道しました。関係者の話として伝えたもので、