◇NBA レイカーズ 142-130 ブルズ(日本時間13日、クリプトドットコム・アリーナ)NBA・ブルズの河村勇輝選手がレイカーズの八村塁選手と対戦。初めてNBAで同時にコートに立ち、マッチアップしました。ベンチからスタートした河村選手は第2クオーターから出場。レブロン・ジェームズ選手を前に3ポイントシュートを決めるなど、10分08秒のプレイタイムで3得点2アシスト1リバウンドを記録しました。レブロン選手やルカ・ドンチッチ選手