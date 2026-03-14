足と脚の悩みは「歩き方」でほとんど改善できる 悩みの根本原因は間違った歩き方 外反母趾やひざの痛みなど、足と脚の悩みを抱える方は近年、増え続けています。その理由の1つは、悩みに合った治療や対策を講じていないからではないでしょうか。では、足と脚の悩みに合った解決策とは何か。私は「歩き方」を改善することで、ほとんどすべての足と脚の悩みを解決できると考えています。 例えば、足では外反母趾をはじめ内反