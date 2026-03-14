終盤にかけてドル円は高値を更新、ドル高続く＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は朝方ドル売りとなり１５９．０１円と、東京朝の１５９．０２円を小幅ながら下回った。中東情勢への警戒は継続も、目立った新規材料がなく、これまでのドル買いに対する調整が入った。前日まで３日続落となっていたダウ平均株価がプラス圏でスタートし、その後も買いが出るなど、しっかりの動きとなったことも、ポジション調整