日本テレビ系特番「深イイ話ＷＢＣ侍ジャパン因縁の日韓戦の裏側＆メジャー選手を支える妻に独占密着」（午後７時）の特別編２時間スペシャルが１３日に放送された。番組では１次ラウンドの侍ジャパンの戦いを映像とともに振り返った。スタジオにはタレントのヒロミが出演。スペシャルコメンテーターで羽鳥慎一アナウンサーとともに進行を務める今田耕司が「やっぱりメジャー組もすごいです」と話しかけた。ヒロミは「い