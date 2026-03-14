衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。2月15日（日）の放送回では、愛媛県の“ポツンと一軒家”を訪れた。 【TVer】春の２時間SPでは、熊本県と鹿児島県の“ポツンと一軒家”を捜索！ 実は今回目指す愛媛県の“ポツンと一軒家”は、初めて訪ねる家ではない。捜索隊が前回訪ねたのは、今から6年半前の2019年。元々、東京と横浜で結婚式や成人式の写真を撮るフォトスタジオを