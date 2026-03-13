一次性頭痛は命に関わる緊急性は低いとされていますが、放置することで症状が慢性化したり、薬物乱用頭痛を引き起こすリスクがあります。専門の頭痛外来では、発作に対する治療や予防法、生活習慣の改善についてもサポートを受けることができるそうです。頭痛の治療方法について「ふじさわ脳とからだのクリニック」の永尾先生に詳しくお聞きしました。 監修医師：永尾 征弥（ふじさわ脳とからだのクリニック 脳神経外科