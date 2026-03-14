ブンデスリーガ 25/26の第26節 ボルシアＭＧとザンクトパウリの試合が、3月14日04:30にボルシア・パルクにて行われた。 ボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、ウーゴ・ボーリン（MF）、Mohya Wael（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、ダネル・シナニ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ボルシアＭＧに所属す