昨季まで韓国プロ野球でプレーし、今オフに大谷翔平らとチームメイトになったアメリカ人投手がオープン戦で制球難に苦しんだ。【写真】韓国を「ゴミの国」と言い放った元NPB投手ロサンゼルス・ドジャースは3月13日（日本時間）に行われたシンシナティ・レッズとのオープン戦で9-5と勝利した。ド軍先発のコール・アービンは2回を投げて2被安打、1奪三振、4四球、1失点を記録した。初回は一死走者なしの場面でスペンサー・スティアに