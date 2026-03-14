セリエA 25/26の第29節 トリノとパルマの試合が、3月14日04:45にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。 トリノはチェ・アダムス（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパルマは鈴木 彩艶（GK）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW）らが先発に名を連ねた。 試合開始早