アパレル販売員だったmariさん（仮称）を襲った40度の高熱と足の激痛。「風邪」や「立ち仕事の疲れ」と思い込む中、数日で歩行・排泄障害が進行し、難病「視神経脊髄炎（NMOSD）」と判明します。しかし、主治医の迅速なステロイドパルス療法により劇的に回復。その後、治験への参加を決断し、家族に支えられながら再発のない穏やかな日常を取り戻した軌跡を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっていま