米トランプ政権は2月12日、自動車の温室効果ガスの排出規制を撤廃したと発表した。地球温暖化対策が急速に進められるようになってから久しい。世界各国はパリ協定によって、温室効果ガスを今世紀後半に実質ゼロにする「脱炭素化」を掲げ、身近なところではレジ袋も有料になった。しかし、地球を1万年単位で見ていくと、現在は温暖化どころか氷期に向かっている最中だという。専門家の間でも意見が割れる、温暖化対策の妥当性に迫る