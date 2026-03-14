リーグ・アン 25/26の第26節 マルセイユとオセールの試合が、3月14日04:45にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。 マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イゴール・パイシャオン（FW）、クインテン・ティンバー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはセク・マーラ（FW）、フレドリック・オペガード（D